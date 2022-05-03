Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Скромный житель Северодвинска решил стать оружейным бароном

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст.223, ч. 1 ст. 223 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, не имея специального разрешения на приобретение и хранение боеприпасов, приобрел у своего знакомого 240 охотничьих патронов. Также, в период с января по декабрь 2019 года мужчина, находясь на одном из дачных участков в г. Северодвинске, изготовил 14 патронов, из которых 13 пригодны для производства выстрелов. Приобретенные и изготовленные боеприпасы в количестве 253 штук обвиняемый поместил в яму, расположенную под дачным домом, где незаконно хранил до момента изъятия сотрудниками полиции.

Кроме того, в период с января по декабрь 2019 года северодвинец самодельным способом изготовил пистолет, который, согласно результатам экспертизы, относится к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по области, расследовано следственным отделом ОМВД России по г. Северодвинску и в настоящий момент принято Северодвинским городским судом к рассмотрению.

За совершенное преступление обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

(кадр из к/ф "Оружейный барон")

21 июль 09:26 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Крис Сфирис
А ну-ка, девушки по-польски. Фильм «Эскортницы» Марии Садовской

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2022 (215)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)


Деньги


все материалы
«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20