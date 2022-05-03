Скромный житель Северодвинска решил стать оружейным бароном

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст.223, ч. 1 ст. 223 УК РФ).
Установлено, что обвиняемый, не имея специального разрешения на приобретение и хранение боеприпасов, приобрел у своего знакомого 240 охотничьих патронов. Также, в период с января по декабрь 2019 года мужчина, находясь на одном из дачных участков в г. Северодвинске, изготовил 14 патронов, из которых 13 пригодны для производства выстрелов. Приобретенные и изготовленные боеприпасы в количестве 253 штук обвиняемый поместил в яму, расположенную под дачным домом, где незаконно хранил до момента изъятия сотрудниками полиции.
Кроме того, в период с января по декабрь 2019 года северодвинец самодельным способом изготовил пистолет, который, согласно результатам экспертизы, относится к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по области, расследовано следственным отделом ОМВД России по г. Северодвинску и в настоящий момент принято Северодвинским городским судом к рассмотрению.
За совершенное преступление обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
(кадр из к/ф "Оружейный барон")