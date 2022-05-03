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Сотрудник мэрии Архангельска присвоил премиальные деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации городского округа «Город Архангельск», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения).

По предварительной версии, подозреваемый присвоил вверенные ему денежные средства, являющиеся суммой награждения участников конкурса, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что победителям конкурса вручили только грамоты без денежного поощрения. Обязуется возместить причиненный им ущерб. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

21 июль 09:10 | : Происшествия

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