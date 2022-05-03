Сотрудник мэрии Архангельска присвоил премиальные деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации городского округа «Город Архангельск», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения).
По предварительной версии, подозреваемый присвоил вверенные ему денежные средства, являющиеся суммой награждения участников конкурса, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что победителям конкурса вручили только грамоты без денежного поощрения. Обязуется возместить причиненный им ущерб.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.