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В Северодвинске молодой негодяй решил заработать киднеппингом

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя г. Северодвинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений).

В ходе предварительного следствия установлено, что двое несовершеннолетних, работая на одном из интернет-магазинов, занимающихся распространением наркотических средств, присвоили себе мелкооптовую партию наркотика.

В целях наказания за содеянное и запугивания подростков интернет-магазином был нанят молодой человек, который, установив местонахождение одного из них, против его воли и согласия усадил в машину, после чего надел на голову подростка мешок, перевез в лесополосу по ул. Северо-западная в г.Северодвинске, где нанес многочисленные удары ногами и руками по голове и телу, а затем при помощи липкой ленты связал подростка и оставил на месте происшествия.

За преступные действия обвиняемому было обещано денежное вознаграждение.

Вину в совершении преступления молодой человек признал в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

20 июль 16:03 | : Происшествия

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