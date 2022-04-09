Молодого наивного вельчанина мошенники наказали на 180 тысяч рублей

В ОМВД России по Вельскому району с заявлением о мошенничестве обратился 22-летний местный житель. Он сообщил, что в мае текущего года в популярной социальной сети он нашел сообщество, в котором предлагали оформить заем по низкой процентной ставке. Администратор группы рассчитал молодому человеку кредит на выгодных условиях на сумму 500 тысяч рублей и попросил сообщить личные данные для оформления счета, куда должны поступить средства. После того, как заявитель передал необходимую информацию, собеседник объяснил, что для снятия с «резервного счета» денежных средств необходимо оплатить ряд услуг.
В течение двух месяцев под различными предлогами молодой человек переводил деньги на несколько счетов, номера которых ему сообщали по телефону. Общая сумма, которую вельчанин заплатил за возможность получить кредит, составила порядка 180 тысяч рублей – это личные накопления, а также средства, взятые в долг у друзей и в офисах микрозаймов.
Только после того, как молодого человека заблокировали в сообществе и перестали выходить на связь, он понял, что все это время с ним общались мошенники, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.