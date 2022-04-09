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Убийце-"бейсболисту" из Арханельска предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 44-летнему жителю города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.3 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения).

Следствием установлено, что 22 сентября 2021 года утром на улице Никитова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 41-летнему жителю областного центра, имевшему перед ним долг в размере 16 тысяч рублей, потребовал вернуть денежные средства, высказывая угрозы в адрес потерпевшего.  Затем на протяжении часа, действуя с особой жестокостью, он нанес потерпевшему не менее 35 ударов битой по голове и телу, после чего продолжил избиение ногами. От полученной в результате избиения тупой закрытой травмы груди с повреждением внутренних органов пострадавший скончался вечером в медицинском учреждении.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице встретил потерпевшего и предъявил претензии по факту невозвращения долга. Потерпевший грубо ответил и оскорбил его, поэтому он взял палку и нанес ей удары по голове и телу, после чего покинул место преступления. Наступления смерти пострадавшему не желал.

20 июль 10:35 | : Происшествия

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