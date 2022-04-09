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Техник ЖКХ в ЗАТО Мирный подделывала табели о рабочем времени

Прокурором ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего техника участка санитарной очистки МУП «Мирнинская жилищно-коммунальная компания», обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Установлено, что обвиняемая, с 17.03.2021 по 13.04.2021, используя свое должностное положение, действуя из личной заинтересованности, обусловленной оказанием помощи своему знакомому, которому судом назначено отбывание административного наказания в виде обязательных работ в МУП «Мирнинская ЖКК», освободила его от  работы, изготовила табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда, в которые внесла заведомо ложные сведения об отбытии наказания, на основании которых судебным приставом исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительных производств.

Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

20 июль 10:23 | : Происшествия

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