Пенсионера из Северодвинска раздавил собственный каракат

Вчера у деревни Сюзьма обнаружено тело 64-летнего жителя города Северодвинска, который в летний период проживал в указанной деревне. По предварительным данным, пенсионер на каракате двигался по песчаному берегу Двинской губы, наехал на торфяной пласт, каракат опрокинулся и придавил водителя. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Следственное управление предупреждает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность.