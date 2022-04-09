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Пенсионера из Северодвинска раздавил собственный каракат

Вчера у деревни Сюзьма обнаружено тело 64-летнего жителя города Северодвинска, который в летний период проживал в указанной деревне. По предварительным данным, пенсионер на каракате двигался по песчаному берегу Двинской губы, наехал на торфяной пласт, каракат опрокинулся и придавил водителя. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

 Следственное управление предупреждает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность. 

 

19 июль 11:02 | : Происшествия

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