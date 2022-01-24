Росгвардейцы Архангельска задержали загулявшего двухлетнего ребенка

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили в Архангельске двухлетнего ребенка, ушедшего из дома по недосмотру взрослых, предотвратив наступление возможных негативных последствий.
13 мая в 10:40 наряд вневедомственной охраны Росгвардии по городу Архангельску во время следования по маршруту патрулирования у дома на улице Суфтина обнаружил мальчика на вид 2-3 лет в одном памперсе, футболке и с телефоном в руках.
Сотрудники Росгвардии посадили ребенка в служебный автомобиль, отогрели и вместе с ним приступили к осмотру близлежащих дворов.
Спустя непродолжительное время стражи правопорядка обнаружили двух граждан, которые представились тетей и дядей мальчика. Они пояснили, что остались сидеть с ребенком по просьбе его матери, как и когда ребенок вышел из дома не знают.
После проверки документов участников инцидента передали прибывшему на место инспектору по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.