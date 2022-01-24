Архангелогородец доигрался с религиозным экстремизмом ВКонтакте

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности и отношения к религии, совершенные публично), ч.1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих).
Следствием и судом установлено, что летом-осенью 2021 года пользователь сети Интернет с персонального компьютера разместил на личной странице в в социальной сети текстовые материалы, в которых содержались признаки возбуждения вражды и ненависти в отношении группы лиц, выделяемой по признаку отношения к религии.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.
Ранее подследственный привлекался к административной ответственности за размещение материалов, содержащих признаки возбуждения ненависти и вражды по признаку национальности, однако в течение года после этого продолжил размещать экстремистские материалы. В ходе допроса на стадии предварительного следствия он свою вину не признал.
Приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.