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Архангельский наркоша, бросавшийся с битой на прохожих, получил два года условно

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 10 декабря 2021 года утром наряд дорожно- патрульной службы ГИБДД УМВД России по Архангельской области прибыл по вызову дежурного к дому на Ленинградском проспекте в городе Архангельске в связи с обращением прохожих о неадекватном поведении мужчины с бейсбольной битой в руках. Осужденный, находившийся в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, выполнил требование представителя власти и передал ему биту. Предложение проследовать в служебный автомобиль проигнорировал, оттолкнул полицейского и попытался скрыться. При задержании за неповиновение ударил сотрудника полиции рукой по голове. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый пояснил следователю, что из-за наркотического опьянения вел себя агрессивно, от сотрудников полиции убегал, но физическую силу не применял.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

13 май 11:20 | : Происшествия

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