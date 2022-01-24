Архангельский наркоша, бросавшийся с битой на прохожих, получил два года условно

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием и судом установлено, что 10 декабря 2021 года утром наряд дорожно- патрульной службы ГИБДД УМВД России по Архангельской области прибыл по вызову дежурного к дому на Ленинградском проспекте в городе Архангельске в связи с обращением прохожих о неадекватном поведении мужчины с бейсбольной битой в руках. Осужденный, находившийся в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, выполнил требование представителя власти и передал ему биту. Предложение проследовать в служебный автомобиль проигнорировал, оттолкнул полицейского и попытался скрыться. При задержании за неповиновение ударил сотрудника полиции рукой по голове. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый пояснил следователю, что из-за наркотического опьянения вел себя агрессивно, от сотрудников полиции убегал, но физическую силу не применял.
Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.