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Группа северодвинских воров и поджигателей сядет на скамью подсудимых

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти человек, обвиняемых в серии краж и уничтожении чужого имущества – п. «а», «б», «в» ч. 2   ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, ч. 2 ст. 167 УК РФ- умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, ч. 1 ст. 222 УК РФ -незаконное хранение боеприпасов, ч. 1 ст. 228 УК РФ -незаконное хранение наркотических средств.

Установлено, что в период с июля 2019 г. по январь 2020 г. объединившиеся в преступную группу жители г. Северодвинска в возрасте от 29 до 46 лет с повреждением запорных устройств и оконных проемов проникли в семь гаражных боксов, расположенных в г. Северодвинске, и дачный дом местного жителя, откуда похитили инструменты, бытовую технику, комплектующие к автомобилям и иное имущество, в том числе более полутонны мороженой рыбы ценных пород. Общий ущерб от их преступных действий превысил 1 млн. руб.

Кроме того, обвиняемыми совершен поджог складского помещения местного предпринимателя, в результате чего здание стоимостью свыше 2 млн. руб. и находящееся в нем имущество на сумму свыше 2,5 млн. руб. полностью уничтожены огнем.

Противоправная деятельность участников преступной группы пресечена оперативными сотрудниками после очередной кражи, часть похищенного имущества возвращена  собственникам. В ходе проведенных обысков у одного из обвиняемых обнаружены и изъяты наркотическое средство и патроны к огнестрельному оружию.

         Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд.

(кадр из к/ф «Чужая») 

12 май 13:18 | : Происшествия

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