Коряжму искусали клещи

Южный город бумажников в Архангельской области стал антирекордсменом (с учетом плотности населения) по количеству обращений граждан, покусанных клещами – их 14. Всего по региону 57 подобных обращений, сообщает областное управление Роспотребнадзора.
В прошлом году показатели заболеваемости по клещевому вирусному энцефалиту в Архангельской области превысили общероссийские в 3,9 раза.
Специалисты напоминают жителям Коряжмы, что их местность по клещевому энцефалиту относится к эндемичным, это значит, что большое количество клещей являются переносчиками болезни.
Важно вовремя вакцинироваться и принимать меры предосторожности во время выездов на природу или отдыхе в зеленых зонах города.
(по материалам издания «Коряжма 24»)