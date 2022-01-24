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Коряжму искусали клещи

Южный город бумажников в Архангельской области стал антирекордсменом (с учетом плотности населения) по количеству обращений граждан, покусанных клещами – их 14. Всего по региону 57 подобных обращений, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

В прошлом году показатели заболеваемости по клещевому вирусному энцефалиту в Архангельской области превысили общероссийские в 3,9 раза.

Специалисты напоминают жителям Коряжмы, что их местность по клещевому энцефалиту относится к эндемичным, это значит, что большое количество клещей являются переносчиками болезни.

Важно вовремя вакцинироваться и принимать меры предосторожности во время выездов на природу или отдыхе в зеленых зонах города.

(по материалам издания «Коряжма 24»)

 

12 май 11:42 | : Происшествия

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