Экс-глава архангельского БТИ отделался условным сроком

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего директора Архангельского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», признанного виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).
Уголовное дело расследовано СЧ СУ УМВД России по Архангельской области на основании материалов, представленных в 2019 и 2020 годах РУФСБ России по Архангельской области.
В ходе оперативной работы сотрудники РУФСБ выявили, что в период с 2012 по 2013 годы бывший руководитель путём заключения и оплаты ряда фиктивных договоров на выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных работ для нужд филиала «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», присвоил денежные средства государственного предприятия в сумме более 29 миллионов рублей.
В ходе следственных действий и судебного процесса директор филиала вину признал полностью.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, а также удовлетворил гражданский иск в пользу ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» на сумму причинённого ущерба. Приговор вступил в законную силу.