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К делу экс-налоговика Родионова добавили еще один факт взяточничества

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову   и предпринимателю из Ненецкого автономного округа. Родионов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере),  предприниматель- по ч.1 ст.187 УК РФ (5 эпизодов неправомерного оборота средств платежей) и ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). 

Следствием и судом установлено, что в период с конца 2018 года по начало 2019 года Родионов получил взятку в размере 1 млн. 400 тысяч рублей в качестве благодарности от предпринимателя из Ненецкого автономного округа, который обратился к нему на личный прием по поводу несогласия с результатами выездной налоговой проверки, выявившей нарушения налогового законодательства принадлежащей ему организации, связанные с неуплатой НДС в размере более 34 млн. рублей. В последующем из акта налоговой проверки исключены несколько спорных эпизодов неуплаты налогов, что позволило снизить сумму образовавшейся задолженности и стабилизировать финансово-экономическое положение коммерческой организации и ее руководителя. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России. 

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемые признали свою вину. 

Приговором Октябрьского районного суда г.Архангельска Родионову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн. 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией суммы взятки. Также он лишен классного чина «государственный советник Российской Федерации 2 класса». Предпринимателю по совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн. 900 тысяч рублей.  Приговор суда не вступил в законную силу. 

05 май 10:32 | : Происшествия

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