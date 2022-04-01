В Виноградовском районе мужчина угрожал соседскому сыну отпилить голову мачете

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 47-летнего жителя Виноградовского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Следствием установлено, что 11 марта 2022 года вечером в поселке Березник Виноградовского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью выяснения отношений, без разрешения зашел в квартиру к соседу, дома у которого находился 15-летний сын. Между мужчинами произошел словесный конфликт. После неоднократных требований обвиняемый покинул жилище соседа и вооружился самодельно изготовленным из пилы ножом - мачете. Возле крыльца дома он увидел сына-подростка соседа, повалил его в сугроб, и поднял над юношей нож-мачете, угрожая ему своими действиями убийством.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что дома вечером лег отдыхать, но услышал стук в стену и звук телевизора, поэтому пошёл к соседу. Из-за того, что он зашел без разрешения, между ними произошёл словесный конфликт. Так как с ним грубо разговаривали, то он взял дома самодельный нож и на крыльце дома вступил в перепалку с сыном соседа. Когда поднял над головой юноши нож, то получил удар по спине палкой от соседа. В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.