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В Виноградовском районе мужчина угрожал соседскому сыну отпилить голову мачете

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 47-летнего жителя Виноградовского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 

Следствием установлено, что 11 марта 2022 года вечером в поселке Березник Виноградовского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью выяснения отношений, без разрешения зашел в квартиру к соседу, дома у которого находился 15-летний сын.  Между мужчинами произошел словесный конфликт. После неоднократных требований обвиняемый покинул жилище соседа и вооружился самодельно изготовленным из пилы ножом - мачете. Возле крыльца дома он увидел сына-подростка соседа, повалил его в сугроб, и поднял над юношей нож-мачете, угрожая ему своими действиями убийством.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что дома вечером лег отдыхать, но услышал стук в стену и звук телевизора, поэтому пошёл к соседу.  Из-за того, что он зашел без разрешения, между ними произошёл словесный конфликт. Так как с ним грубо разговаривали, то он взял дома самодельный нож и на крыльце дома вступил в перепалку с сыном соседа. Когда поднял над головой юноши нож, то получил удар по спине палкой от соседа. В содеянном раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 апрель 08:49 | : Происшествия

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