Житель Исакогорки зарезал бывшую жену и пытался свести счеты с жизнью

Сегодня утром на лестнице у одного из домов по улице Клепача в городе Архангельске обнаружено тело 36-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).
В настоящее время на месте происшествия работает следственно- оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся допросы.
По предварительной версии, ножевые ранения женщине причинил ее бывший супруг, после чего по месту жительства предпринял попытку свести счеты с жизнью. Установить мотив его действий пока не представилось возможным, так как на момент прибытия следственно –оперативной группы, в которую вошли следователи Следственного управления и сотрудники полиции, он находился в состоянии опьянения и нуждался в медицинской помощи.