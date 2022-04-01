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Житель Плесецкого района наступил на рот пенсионеру и побил его мать

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  ранее судимому за преступление против личности 34-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное  с применением насилия), ст.116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений) и ч.1 ст.139 УК РФ (угроза убийством).

Установлено, что 2 сентября 2021 года днем осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел по месту жительства знакомого пенсионера по инвалидности в поселке Обозерский Плесецкого района, стал громко стучать в дверь и предлагать вместе выпить. После того, как мужчина отверг его предложение и стал закрывать входную дверь, осужденный избил его ногами по лицу и телу и без разрешения проник в чужое жилище. В квартире  из хулиганских побуждений  схватил за руку и ударил по лицу ранее незнакомую мать потерпевшего. Из-за того, что лежащий на полу на лестничной площадке избитый пострадавший стал звать на помощь, осужденный поместил руку ему под шею и уперся коленом в шею, от чего тот стал задыхаться. После совершения противоправных действий злоумышленник скрылся с места преступления.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил суду, что его действия после проникновения в чужую квартиру угрозы убийством не содержали, поскольку он только наступил на рот и голову потерпевшего, чтобы тот перестал кричать.

Приговором Мирового судьи судебного участка №2 Плесецкого судебного района Архангельской области ему с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

28 апрель 12:54 | : Происшествия

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