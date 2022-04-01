Архангельский ОМОН задержал на улице опасного человека с ружьем

В Архангельске сотрудники ОМОН Росгвардии «Скорпион» в ходе патрулирования выявили и задержали ранее судимого гражданина, незаконно владевшего оружием.
Росгвардейцы в районе Кузнечихинского промузла заметили подозрительного человека, который держал в руках предмет, внешне похожий на одноствольное ружье. При проверке документов выяснилось, что 45-летний архангелогородец ранее трижды привлекался к уголовной ответственности и не является владельцем оружия. Мужчина не смог пояснить цель передвижения по городу с оружием.
Для пресечения возможных противоправных действий и дальнейшего правового разбирательства сотрудники ОМОН Росгвардии передали мужчину полицейским. Предмет изъят и передан на экспертизу.