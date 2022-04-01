В Архангельске сладкая парочка несовершеннолетних пыталась наладить торговлю наркотой

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 16-летних юноши и девушки в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Следствием установлено, что в январе 2022 года несовершеннолетние обвиняемые приобрели наркотическое средство общей массой не менее 2,49 грамм, которое планировали сбыть путем размещения «закладок» на территории областного центра. Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, подозреваемые не смогли, так как их действия пресекли сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску.
В ходе допросов подследственные дали признательные показания и пояснили следователю, что таким образом хотели заработать.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).