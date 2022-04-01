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В Холмогорах малолетние воришки залезли в чужой автомобиль и унесли все, что нашли

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителей Холмогорского района в возрасте 15 и 16 лет в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ УК РФ (кражи чужого имущества, в том числе с банковского счета, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, 16 ноября 2021 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, через незапертую дверь проникли в припаркованный в селе Холмогоры автомобиль, обыскали салон и похитили из чужого кошелька денежные средства в размере 1100 рублей и банковские карты, а также лист бумаги и конверт, содержащие пин-коды к банковским картам. Затем взяли из дома банковскую карту одного из обвиняемых, прибыли к банкомату и, закрыв лицо маской, осуществили снятие наличных денежных средств на общую сумму более 36 тысяч рублей и перевод их на свою карту.

В ходе допроса подростки признали свою вину и пояснили следователю, что планировали похищенные денежные средства поделить и потратить на личные нужды, но не успели это сделать, так как сотрудники полиции быстро на них вышли, после чего они добровольно выдали большую часть похищенных денежных средств.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 апрель 09:01 | : Происшествия

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