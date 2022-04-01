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Отменен оправдательный приговор экс-главе Холмогорского района в части халатности

Архангельским областным судом отменен с направлением на новое рассмотрение приговор Холмогорского районного суда от 15.02.2022 в части оправдания бывшей главы МО «Холмогорское» Зинаиде Карпук за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Она обвинялась в том, что в 2014-2015 годах заключила 18 контрактов на приобретение жилых помещений по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и 3 контракта на приобретение жилых помещений для лиц, из числа детей, оставшихся без попечения родителей, во вновь построенных многоквартирных домах по ул. Ломоносова в селе Холмогоры, с привлечением бюджетных средств, в том числе областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. При приемке жилых помещений обвиняемая не организовала работу соответствующих комиссий, проведение необходимых экспертиз, единолично подписала акты приема-передачи жилых помещений, непригодных для проживания, в результате чего существенно нарушила права и законные интересы граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, что повлекло причинение ущерба бюджетам на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Судом первой инстанции по данному обвинению она оправдана. Не согласившись с данным решением, прокуратура Холмогорского района принесла апелляционное представление, которое сегодня удовлетворено областным судом.

Напомним, после снятия обвинения в халатности Карпук получила на круг два года условно.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Холмогорский районный суд.

 

26 апрель 15:09 | : Происшествия

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