В Плесецке рассматривается громкое дело о попытке сожжения кабинета начальника со всем содержимым

Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку, в отношении двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).
Установлено, что утром 10.09.2021 обвиняемый на почве произошедшего конфликта с руководителем МУП «Плесецк-Ресурс» принес на второй этаж административного здания, где располагалось предприятие, горючую жидкость, облил ею помещение и поджог дверь кабинета директора, а также кабинеты работников, в которых в это время находилось семь человек, отрезав им путь к выходу.
В результате возникшего пожара была создана угроза для распространения огня на близстоящие здания, а также для жизни людей, которые получили телесные повреждения, спасаясь от огня, выпрыгивая из окон. Здание повреждено пожаром до степени непригодности для дальнейшей эксплуатации, а общий причиненный ущерб от уничтожения имущества составил более 5 млн рублей.
Уголовное дело после вручения прокурором обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Плесецкий районный суд.