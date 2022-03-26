В Приморском районе пьяный оператор котельной уработался до смерти

По постановлению Приморского межрайонного прокурора Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Установлено, что мастер участка ООО «Северная ресурсоснабжающая компания», 06.03.2022 обслуживая котельную, расположенную по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Ширшенский, д. 59, достоверно зная о неисправности оборудования котельной, допустил к работе оператора котельной, не прошедшего в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а также находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
В результате работы на несправном оборудовании оператором котельной получены травмы, от которых он скончался на месте происшествия.
В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование, которое находится на контроле прокурора.