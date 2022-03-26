Четверо из поселка Кулой, виновные в самосуде, получили длительные сроки заключения

Сегодня Архангельским областным судом четверо жителей рабочего поселка Кулой Вельского района признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и сопряженном с похищением, его убийстве группой лиц, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 126, п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Трое из них также осуждены за незаконное проникновение в жилище потерпевшего по ч. 1 ст. 139 УК РФ.
Как установлено судом, в ночь на 14.11.2020 четверо знакомых решили похитить и избить жителя рабочего поселка Кулой Вельского района, оскорбившего накануне супругу одного из них. С этой целью они ворвались в жилище потерпевшего, избили его, против воли поместили в багажник автомобиля «Нива Шевроле» и вывезли на свалку бытовых отходов, где продолжили избивать, а после привязали тросом к фаркопу автомобиля и протащили по земле не менее 450 метров. Причинив своими действиями потерпевшему многочисленные телесные повреждения и тяжкий вред здоровью, нападавшие уехали, умышленно оставив его одного на холоде в беспомощном состоянии в легкой одежде, в результате чего он скончался той же ночью на месте происшествия от общего переохлаждения организма.
Судом всем осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 12 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год каждому.
Уголовное дело расследовано в отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.