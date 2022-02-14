В Архангельской области частный перевозчик злостно уклонялся делиться с государством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, в 2017- 2019 годах индивидуальный предприниматель, оказывая автотранспортные услуги по перевозке грузов, уклонился от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов рублей путем незаконного применения специальной системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. При этом фактически он оказывал услуги аренды автотранспорта с экипажем, в связи с чем доходы, полученные от данного вида предпринимательской деятельности, подлежали налогообложению по общей системе.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МИФНС России № 3 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Благодаря принятым в ходе предварительного следствия мерам предприниматель возместил ущерб, причиненный бюджету.