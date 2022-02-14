В Архангельске раскрыта лютая поножовщина на набережной Седова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 39-летнего жителя Приморского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Напомним, что 25 января 2022 года днем в комнате коммунальной квартиры дома по набережной Георгия Седова в городе Архангельске обнаружено тело 48-летнего хозяина жилища с ножевым ранением шеи. Еще одному пострадавшему, который и вызвал оперативные службы, медицинская помощь в связи с ножевым ранением живота первоначально оказана на месте происшествия. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности знакомый потерпевшего.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что уснул в гостях у потерпевшего после совместного употребления спиртных напитков. Проснулся от того, что хозяин жилища бросил в его сторону табуретку (что в ходе следствия не нашло своего подтверждения) и стал выгонять из квартиры. В порыве гнева он схватил со стола складной нож и ударил им потерпевшего, попав в шею. Через некоторое время в комнату вошел их общий знакомый, который, увидев раненого, стал ругаться, поэтому он его также ударил ножом и скрылся с места преступления. В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.