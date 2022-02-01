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В Архангельске задержан "кафейный" вор, обобравший спящего

В начале апреля в полицию города Архангельска с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что в ночное время, находясь в одном из увеселительных заведений города, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул. Утром мужчина обнаружил пропажу двух мобильных телефонов, наушников, а также банковской карты, которой ночью расплачивались в различных магазинах и заведениях города. Общая сумма ущерба составила порядка 22 тысяч рублей.


Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен молодой человек, попавший в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как он подсаживается к потерпевшему и забирает из его карманов вещи, после чего уходит.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 25-летний архангелогородец. Один из похищенных мобильных телефонов изъят стражами порядка и вскоре будет передан владельцу.


Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.


20 апрель 09:25 | : Происшествия

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