В Архангельске задержан "кафейный" вор, обобравший спящего

В начале апреля в полицию города Архангельска с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что в ночное время, находясь в одном из увеселительных заведений города, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул. Утром мужчина обнаружил пропажу двух мобильных телефонов, наушников, а также банковской карты, которой ночью расплачивались в различных магазинах и заведениях города. Общая сумма ущерба составила порядка 22 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен молодой человек, попавший в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как он подсаживается к потерпевшему и забирает из его карманов вещи, после чего уходит.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 25-летний архангелогородец. Один из похищенных мобильных телефонов изъят стражами порядка и вскоре будет передан владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.