В Воронежской области задержали архангельского убийцу

Напомним, что 20 ноября 2021 года ночью у ресторана, расположенного на проспекте Московский в городе Архангельске, мужчина в ходе конфликта произвел выстрелы из травматического пистолета, причинив тяжелую черепно- мозговую травму жителю города Москвы и различные телесные повреждения еще двум жителям города Архангельска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц).
Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь 49-летний пострадавший, приехавший на день рождения своего друга из города Москвы, от полученного ранения скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении. Двум другим пострадавшим причинены ранения в область головы.
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области и СОБР областного управления Росгвардии, установлены участники конфликта. Подозреваемый скрылся с места преступления, в связи чем объявлен в розыск.
Благодаря совместной работе с сотрудниками УУР УМВД России по Архангельской области в Воронежской области задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности заподозренный в совершении указанного преступления, которому ранее заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц). В ближайшее время разысканного доставят в город Архангельск для участия в следственных действиях.
По предварительной информации, конфликт в ресторане произошел из-за того, что мужчина из компании именинника стал оказывать знаки внимания отдыхающим девушкам, которые позвонили своему знакомому. Приехавший мужчина в процессе выяснения отношений вызвал на подмогу своих знакомых. После закрытия заведения на улице продолжился конфликт между компанией именинника и четырьмя прибывшими мужчинам, один из которых произвел не менее трех выстрелов из травматического пистолета.