В Архангельской области преступность растет умеренными темпами

В первом квартале 2022 г. в Архангельской области зарегистрировано 4207 преступлений, что на 0,6 % выше (+26), чем в аналогичном периоде 2021 г. (4181).
Увеличение преступности зафиксировано в г. Архангельске,
г. Коряжме, г. Северодвинске, Вилегодском, Каргопольском, Котласском, Ленском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком, Холмогорском районах. В остальных районах области наблюдается сокращение преступлений в среднем на четверть.
Сократились показатели по преступлениям, относящимся к категориям особо тяжких – на 9,1 %, средней тяжести – на 3,2 %, небольшой тяжести – на 2,7 %. Однако по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 9,1 % тяжких преступлений.
В течение трех месяцев текущего года, как и в аналогичном периоде 2021 г., в области зарегистрировано 423 преступления против личности. При этом уменьшилось количество убийств (-23,1 %), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-4,8 %), истязаний (-15,2 %), выросло число фактов причинения средней тяжести вреда здоровью (+4,8 %), причинения смерти по неосторожности (+30,8 %).
В отчетном периоде наблюдается сокращение количества преступлений против собственности на 4,4%, в том числе: кражи – на 11,2 %, вымогательства – на 3,1 %. Вместе с тем, увеличилось количество грабежей на 10,8 %, мошенничеств на 4,3 %.
В числе мошенничеств возросло количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, на 148 единиц или
11,1 % (с 1191 до 1339), сумма причиненного ущерба по ним увеличилась на 78 млн. рублей или 75 % (с 104 млн. рублей до 182 млн. рублей).
Раскрываемость преступлений составила 58,7% и осталась практически на уровне прошлого года (59,8 %).
При незначительном увеличении количества зарегистрированных преступлений, на 6,9 % меньше совершено преступлений в общественных местах, в том числе на улицах – на 9,8 %.
На 12,6 % сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в составе группы лиц на 0,6 %.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 42,1 %.
Сумма ущерба, причиненного преступлениями, за три месяца 2022 г. составила 399 млн. руб., из которых добровольно погашено 86 млн. руб., изъято имущества, денег и ценностей в счет возмещения ущерба на сумму
41 млн. руб., стоимость имущества, на которое органами предварительного расследования наложен арест, составила 78 млн. руб.
С более подробной информацией о состоянии преступности и раскрываемости преступлений на территории Архангельской области, а также в Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Публичный портал правовой статистики» http://crimestat.ru/.