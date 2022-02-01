Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Котласа уличен в публичных призывах к терроризму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Следствием установлено, что пользователь сети Интернет при помощи электронно- технических устройств разместил под новостью в одной из социальных групп текстовые комментарии, в которых содержатся психологические и лингвистические признаки призыва к совершению террористических актов, насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку профессиональной деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением ФСБ России.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что комментарии размещал, но умысла на призыв к террористической деятельности у него не было.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет», Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

19 апрель 08:52 | : Происшествия

Главные новости


«Если любовь ушла…». Диалоги на «Руснорде» о политике и вере
Прощай, артист! Многоликий Жириновский

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (226)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20