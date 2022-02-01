Житель Котласа уличен в публичных призывах к терроризму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
Следствием установлено, что пользователь сети Интернет при помощи электронно- технических устройств разместил под новостью в одной из социальных групп текстовые комментарии, в которых содержатся психологические и лингвистические признаки призыва к совершению террористических актов, насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку профессиональной деятельности.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением ФСБ России.
В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что комментарии размещал, но умысла на призыв к террористической деятельности у него не было.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следствие вел Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет», Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.