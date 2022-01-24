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Отсидевший новодвинец забил насмерть приятеля, приревновав его к даме своего сердца

15 апреля 2022 года вечером в одной из квартир дома по улице 3-й Пятилетки в городе Новодвинске сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть 38-летнего мужчины, у которого обнаружены следы побоев и травмы головы.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 41-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. После того, как потерпевший стал оказывать знаки внимания его сожительнице и оскорблять ее, он нанес ему удары руками и ногами по голове, но наступления смерти не желал. После случившегося хозяин квартиры позвонил в скорую медицинскую помощь.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного, который только в феврале текущего года освободился из мест лишения свободы, меры пресечения в виде заключения под стражу.

18 апрель 08:57 | : Происшествия

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