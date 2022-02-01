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В Архангельске арестован знатный наркоша

В вечернее время у одного из домов по улице Мостовая в городе Архангельске сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1987 года рождения.При личном досмотре у него обнаружено и изъято два свертка, обмотанных  изолентой.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области содержащееся в них вещество является наркотическим средством в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.  

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде ареста.

17 апрель 11:15 | : Происшествия

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