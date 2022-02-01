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В Вельском районе Фольксваген "поцеловался" с УАЗом

ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, 16 апреля около 07.00 на 7-ом километре автодороги «Вельск-Шангалы» водитель 1981 года рождения, управляя машиной «Фольксваген», двигаясь в сторону города Вельска, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем « УАЗ».  

В результате ДТП 65-летняя пассажирка отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Обоим водителям медицинская помощь оказана на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

17 апрель 10:30 | : Происшествия

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