В Вельском районе Фольксваген "поцеловался" с УАЗом

ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 16 апреля около 07.00 на 7-ом километре автодороги «Вельск-Шангалы» водитель 1981 года рождения, управляя машиной «Фольксваген», двигаясь в сторону города Вельска, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем « УАЗ».
В результате ДТП 65-летняя пассажирка отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Обоим водителям медицинская помощь оказана на месте.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.