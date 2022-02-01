В Северодвинске двухлетняя кроха выпала из окна 8 этажа и осталась жива

15 апреля 2022 года около 16 часов из окна квартиры, расположенной на 8 этаже дома по улице Малая Кудьма в городе Северодвинске, выпала 2-летняя девочка. В результате падения с высоты она получила телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
По предварительным данным, ребенок, оставленный на короткое время без присмотра в помещении кухни при открытом окне, забрался на подоконник и выпал из окна на землю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Пострадавшая девочка находится в больнице. Назначена судебно- медицинская экспертиза.
Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Следственное управление предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей. Родителям необходимо проявлять бдительность во избежание трагических последствий не только на улице или вблизи водоемов, но и в домашних условиях, поскольку травмы и увечья ребенок может получить в собственной квартире. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.