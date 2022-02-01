В Приморском районе пенсионера убили, расчленили и вынесли на помойку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимой за причинение тяжкого вреда здоровью 45-летней женщины без определённого места жительства, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Предварительно установлено, что летом 2021 года в ходе совместного употребления спиртных напитков в дачном доме в Приморском районе между подозреваемой и 73-летним мужчиной без определенного места жительства, с которым она сожительствовала, произошел словесный конфликт, в ходе которого она ударила того ножом в область тела. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления.
Раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов регионального Следственного управления СК России и сотрудников уголовного розыска ОМВД России «Приморский».
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что вместе с убитым пенсионером проживала у 46-летнего ранее судимого мужчины в дачном доме. Так как она встречалась с обоими мужчинами, между ними происходили конфликты, и хозяин жилища угрожал убить соперника. Во время одного из застолий она ударила пенсионера ножом, затем хозяин дома помог спрятать тело убитого в погребе, где оно хранилось до зимы. С целью уничтожения улик преступления, хозяин дачи расчленил тело, сложил в мешки, которые они на протяжении нескольких месяцев выбрасывали в мусорный контейнер.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Произведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям хозяина дачи, который помог сокрыть особо тяжкое преступление.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.