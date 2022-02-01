В Архангельске задержан поджигатель ветхого деревянного жилфонда

9 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Архангельску поступила информация о возгорании частично расселенного двухэтажного деревянного дома, расположенного по проспекту Обводный канал. Благодаря своевременному прибытию экстренных служб пожар удалось быстро потушить. По версии следствия причиной возгорания стал поджог.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску по подозрению в совершении преступления установлен и задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый мужчина 1987 года рождения без определенного места жительства.
По предварительной информации, злоумышленник решил совершить поджог после конфликта с другим мужчиной, проживающем в этом доме.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.