Обалдевший архангелогородец открыл с утра стрельбу у детского сада

Росгвардейцы задержали мужчину, который открыл стрельбу из пневматического пистолета возле детского сада в ходе конфликта.
14 апреля в 08:28 на пульт дежурного Архангельского филиала вневедомственной охраны Росгвардии из детского сада на Рейдовой улице поступил сигнал срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Незамедлительно прибывший наряд Росгвардии задержал мужчину 1985 года рождения, который произвёл около 10 выстрелов из пневматического пистолета в потерпевшего.
Для оказания помощи пострадавшему вызвана бригада скорой медицинской помощи. Подозреваемого задержали и передали полиции. Известно, что оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.