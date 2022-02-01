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Убил и утопил. Драма в гаражном боксе Маймаксанского округа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 28-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 

Напомним, что 14 декабря 2021 года в областном центре пропал без вести 31-летний местный житель. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных сотрудниками ОП №5 УМВД России по г.Архангельску, установлено, что исчезновение разыскиваемого носит криминальный характер. Раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов регионального Следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел. В последующем в реке Кривяк на территории Маймаксанского округа областного центра водолазами обнаружено тело разыскиваемого.

 

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что 14 декабря 2021 года в очередной раз помогал потерпевшему в ремонте автомобиля в гаражном боксе. Из-за того, что тот с ним грубо разговаривал, между ними произошел словесный конфликт. Потерпевший замахнулся на него монтировкой, пытаясь ударить по голове, но он увернулся и задушил потерпевшего руками. Через некоторое время на автомобиле вывез тело убитого из гаража, пропилил лед на реке Кривяк и сбросил его в полынью.

 

Вместе с тем, в ходе следствия защитная версия обвиняемого о том, что он оборонялся от потерпевшего, опровергнута собранными доказательствами.  Предварительным следствием установлено, что обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками, ногами и твердым тупым предметом в область лица, головы и туловища, после чего применил к нему удушающий прием.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 апрель 08:57 | : Происшествия

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