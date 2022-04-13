ФСБ обнародовала видео задержания Владимира Рудакова с комментарием

Сначала комментарий, видео ниже:
«Сотрудники РУФСБ совместно с УМВД России по Архангельской области в ходе оперативной работы выявили, что глава Красноборского района за взятку заключил муниципальный контракт на приобретение жилья для детей-сирот у заинтересованного предпринимателя.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» подозреваемый использовал субсидию для переселения граждан из аварийного жилья в корыстных интересах. Через подставных лиц он выкупил квартиру в аварийном доме по завышенной цене, которая практически в два раза превышала стоимость покупки жилья у первоначального собственника. Указанную разницу подозреваемый присвоил себе.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений».