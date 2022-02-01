Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержан убийца с улицы Кировская

7 апреля 2022 года ночью сотрудники автопатруля полиции, прибывшие по вызову соседей на шум в квартире дома по улице Кировская в городе Архангельске, обнаружили тело 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности 42-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после совместного с потерпевшим употребления спиртных напитков лег спать. Проснулся от того, что потерпевший без причины наносил по нему удары спинкой от стула. В порыве гнева он схватил нож и ударил им потерпевшего. В содеянном раскаивается.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

13 апрель 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Вся сила – в «Брате»! Алексей Балабанов как уникум импортозамещения
Полные трусы слёз в сериале «Пингвины моей мамы»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (151)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20