В Архангельске задержан убийца с улицы Кировская

7 апреля 2022 года ночью сотрудники автопатруля полиции, прибывшие по вызову соседей на шум в квартире дома по улице Кировская в городе Архангельске, обнаружили тело 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности 42-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после совместного с потерпевшим употребления спиртных напитков лег спать. Проснулся от того, что потерпевший без причины наносил по нему удары спинкой от стула. В порыве гнева он схватил нож и ударил им потерпевшего. В содеянном раскаивается.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.