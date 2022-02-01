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Росгвардейцы Северодвинска помогли женщине найти свой дом

В третьем часу ночи автопатруль Северодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии проследовал к дому на Морском проспекте, чтобы проверить информацию, поступившую в дежурную часть. На месте сотрудники обнаружили гражданку, которая не могла вспомнить адрес своего местожительства.

С помощью полицейских удалось установить дочь разыскиваемой пенсионерки. Она пояснила, что её мать 1940 года рождения страдает потерей памяти и плохо ориентируется на местности.

Сотрудники Росгвардии доставили пожилую женщину домой, пожелав напоследок крепкого здоровья и долгих лет жизни.

 

12 апрель 17:22 | : Происшествия

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