Росгвардейцы Северодвинска помогли женщине найти свой дом

В третьем часу ночи автопатруль Северодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии проследовал к дому на Морском проспекте, чтобы проверить информацию, поступившую в дежурную часть. На месте сотрудники обнаружили гражданку, которая не могла вспомнить адрес своего местожительства.
С помощью полицейских удалось установить дочь разыскиваемой пенсионерки. Она пояснила, что её мать 1940 года рождения страдает потерей памяти и плохо ориентируется на местности.
Сотрудники Росгвардии доставили пожилую женщину домой, пожелав напоследок крепкого здоровья и долгих лет жизни.