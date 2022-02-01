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Житель Архангельска заступился за даму и истыкал обидчика ножом

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 1 апреля 2022 года утром в ходе совместного употребления спиртных напитков в деревянной постройке по Кузнечихинскому промузлу в городе Архангельске подозреваемый на почве личных неприязненных отношений к 34-летнему знакомому причинил тому не менее 15 ножевых ранений в область тела. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший  остался жив.  Он прооперирован и находится в больнице.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в процессе застолья нетрезвый потерпевший причинил порез ноги его подруге. Он заступился за свою женщину и ударил того ножом. В содеянном раскаивается.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

12 апрель 08:53 | : Происшествия

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