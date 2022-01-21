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Северодвинский горе-медвежатник получил 2 года за кражу сейфа у знакомого

Северодвинский городской суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал ранее судимого 40-летнего жителя г.Северодвинска виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый в мае 2020 года получил от своего знакомого ключи от квартиры, чтобы по его просьбе забрать личные вещи. После того, как подсудимый прошел в квартиру, он увидел сейф, похитил его с находящимися внутри денежными средствами в общей сумме более 3 млн. рублей, иностранной валютой и ювелирными украшениями, всего на общую сумму более 3,2 млн рублей.

Сейф злоумышленник вскрыл с помощью молотка, который находился у него в машине, после чего утопил в озере в одном из садово-некоммерческих товариществ г. Северодвинска.

Приговором суда подсудимому с учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива преступлений назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

11 апрель 09:06 | : Происшествия

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