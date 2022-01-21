Житель Холмогор жестоко отомстил собутыльнику, уронившему его сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 42-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 10 декабря 2021 года вечером обвиняемый после совместного употребления спиртных напитков в квартире дома в селе Емецк на почве личных неприязненных отношений к 41-летнему гостю, который по неосторожности уронил его малолетнего ребенка на пол, причинил гостю проникающее ножевое ранение левой части спины. Раненый потерпевший выбежал из квартиры, в последующем ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.
В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что нетрезвый потерпевший у него в гостях играл с его 5-летним сыном. Из-за того, что гость поднял ребенка на руки, но не смог устоять на ногах и упал на ребенка сверху, он разозлился. Так как был нетрезв, то схватил кухонный нож и ударил им потерпевшего. В содеянном раскаивается, убивать знакомого не хотел, принес ему свои извинения, и они помирились.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.