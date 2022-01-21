Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенный онежской колонии обиделся на всех и стал строчить ложные доносы

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении осужденного за убийство 42-летнего уроженца Ленинградской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, подозреваемый, желая оговорить сотрудника ИК-16 УФСИН России по Архангельской области и осужденного, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что по прибытию этапом сотрудник колонии необоснованно применил к нему физическую силу, ударив по спине, а один из осужденных открыто похитил его личные вещи (часы, сумку и одежду). 

В ходе проверки, проведенной по обращению подозреваемого, информация о противоправных действиях не подтвердилась. В последующем, узнав, что в УФСИН сохранилась видеозапись его прибытия в колонию, он признал свою вину в заведомо ложном доносе о совершении в отношении него преступлений.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

10 апрель 10:26 | : Происшествия

Главные новости


Полные трусы слёз в сериале «Пингвины моей мамы»
Соединенные Штаты Римской Империи

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (104)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20