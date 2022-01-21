Заключенный онежской колонии обиделся на всех и стал строчить ложные доносы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении осужденного за убийство 42-летнего уроженца Ленинградской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).
По версии следствия, подозреваемый, желая оговорить сотрудника ИК-16 УФСИН России по Архангельской области и осужденного, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что по прибытию этапом сотрудник колонии необоснованно применил к нему физическую силу, ударив по спине, а один из осужденных открыто похитил его личные вещи (часы, сумку и одежду).
В ходе проверки, проведенной по обращению подозреваемого, информация о противоправных действиях не подтвердилась. В последующем, узнав, что в УФСИН сохранилась видеозапись его прибытия в колонию, он признал свою вину в заведомо ложном доносе о совершении в отношении него преступлений.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.