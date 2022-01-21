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"Человек-паук" из Плесецкого района забирался по стене в квартиру женщины, чтобы над ней поиздеваться

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  28-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч.1,2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, в том числе, с применением насилия).

Следствием и судом установлено, что в 2021 году осужденный, желая оказать воздействие на сожительницу, которая прекратила с ним отношения, преследовал и систематически наносил ей побои руками, ногами и подручными предметами. Он же незаконно проникал в ее жилище. Так, в один из дней октября 2021 года он оттолкнул потерпевшую, которая преградила ему путь в жилище. На следующий день в ночное время по выступам на стене дома забрался на четвёртый этаж и через балкон проник в ее квартиру, нарушив право на неприкосновенность жилища.

В ходе допроса подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшей.

Приговором Мирового судьи судебного участка №1 Плесецкого судебного района Архангельской области ему о совокупности преступлений назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

08 апрель 11:12 | : Происшествия

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