В Онежском районе пьяный водитель угрожал полицейским насилием

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 31-летнего жителя Онежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 23 марта 2022 года вечером сотрудники ГИБДД ОМВД России по Онежскому району остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый с признаками алкогольного опьянения. В процессе правового разбирательства подозреваемый, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников ГИБДД, публично их оскорбил и высказал в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Подозреваемый признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением.