Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Онежском районе пьяный водитель угрожал полицейским насилием

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 31-летнего жителя Онежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 23 марта 2022 года вечером сотрудники ГИБДД ОМВД России по Онежскому району остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый с признаками алкогольного опьянения. В процессе правового разбирательства подозреваемый, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников ГИБДД, публично их оскорбил и высказал в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемый признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

08 апрель 09:25 | : Происшествия

Главные новости


Соединенные Штаты Римской Империи
«Вольное дело»: Если бы я стал мэром…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (99)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20