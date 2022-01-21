В Вельском районе двое прохиндеев похитили электродрель и электролобзик

В ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о том, что двое неизвестных проникли в частный дом и похитили оттуда электроинструмент, планшет и личные вещи.
По имеющейся информации, молодые люди распивали спиртное. После того, как деньги закончились, злоумышленники нашли закрытый на замок дом, взломали его принесенным с собой гвоздодером и начали выносить оттуда вещи. За этим занятием их и застали неожиданно приехавшие родственники хозяина дома. Прихватив с собой часть похищенного, подозреваемые скрылись, а граждане сразу же позвонили в полицию.
На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершению преступления сотрудниками уголовного розыска были установлены двое мужчин 1993-го и 1998-го годов рождения и доставлены в отдел полиции.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется расследование.
Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено владельцу.