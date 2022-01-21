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В Ненецком округе сотрудник ДПС чрезмерно увлекся мздоимством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по округу, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за бездействие в пользу взяткодателя, представляемых им лиц и попустительство по службе, совершенное организованной группой).

По версии следствия обвиняемый, состоя в должности старшего инспектора ДПС, в период с 02.11.2019 по 20.02.2020 в составе организованной группы получил четыре взятки в виде иного имущества – дизельного топлива объемом 1 кубический метр каждая, а также две взятки в виде денежных средств в сумме 28 000 рублей и 20 000 рублей, от представителей юридических лиц за непринятие мер к остановке в поселке Харьягинский принадлежащих им транспортных средств, выявлению возможного наличия в действиях коммерческих организаций и их работников признаков административных правонарушений в области дорожного движения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

07 апрель 09:09 | : Происшествия

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