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Росгвардейцы в Новодвинске нашли пацана, сбежавшего из интерната

Наряд Новодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии, следуя, в одиннадцатом часу вечера, по улице Советов, заметил мальчика, схожего по описанию с ориентировкой, которую доводили на инструктаже перед заступлением на службу. 

Сотрудники Росгвардии проверили информацию и выяснили, что 16-летний воспитанник детского дома-интерната с 3 апреля числится в розыске. Несовершеннолетнего передали инспектору ПДН.

Для выяснения обстоятельств самовольного ухода мальчика из социального учреждения ОМВД России «Приморский» проводится проверка.

05 апрель 17:14 | : Происшествия

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