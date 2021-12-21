Росгвардейцы в Новодвинске нашли пацана, сбежавшего из интерната

Наряд Новодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии, следуя, в одиннадцатом часу вечера, по улице Советов, заметил мальчика, схожего по описанию с ориентировкой, которую доводили на инструктаже перед заступлением на службу.
Сотрудники Росгвардии проверили информацию и выяснили, что 16-летний воспитанник детского дома-интерната с 3 апреля числится в розыске. Несовершеннолетнего передали инспектору ПДН.
Для выяснения обстоятельств самовольного ухода мальчика из социального учреждения ОМВД России «Приморский» проводится проверка.